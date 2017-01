La Premier League continúa sin descanso y ni siquiera las fiestas por fines de año hicieron que paren el torneo. La jornada 20 inició este lunes 2 de enero con un empate sin goles entre Leicester City y Middlesbrough. Liverpool tropezó de visita e igualó 2-2 ante el Sunderland.

Manchester City, por su parte, logró la hazaña en el Etihad Stadium al ganar 2-0 al Burnley. Y es que el cuadro de Pep Guardiola jugó casi 60 minutos con diez jugadores. Los goles lo hicieron Gael Clichy y Sergio Aguero, que regresó a las canchas tras un buen tiempo.

Manchester United también sumó su sexta victoria consecutiva en la liga inglesa de la mano de Zlatan Ibrahimovic. El artillero sueco de 35 años está imparable y volvió a anotar; así lleva 18 goles y 5 asistencias en su primera temporada en el club británico.

Este martes Arsenal se medirá con Bournemouth en el estadio Emirates y deberán sumar de a tres para seguir en carrera hacia el título. Chelsea, por su lado, buscará romper el récord de los 'Gunners', ya que llevan 13 victoria consecutivas y el miércoles buscará otro triunfo frente al Tottenham Hotspur.

RESULTADOS (JORNADA 9)

LUNES 2

Middlesbrough 0-0 Leicester City

Everton 3-0 Southampton

Manchester City 2-1 Burnley

Sunderland 2-2 Liverpool

West Bromwich Albion 3-1 Hull City

West Ham United 0-2 Manchester United

MARTES 3

Bournemouth vs. Arsenal

Crystal Palace vs. Swansea City

Stoke City vs. Watford

MIÉRCOLES 4

Tottenham Hotspur vs. Chelsea

