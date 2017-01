Manchester City: Pep Guardiola anunció su retiro como entrenador

Pep Guardiola reveló para la cadena NBC que está próximo a retirarse y que seguirá en el Manchester City hasta que acabe su contrato. "No voy a seguir siendo entrenador con 60 o 65 años", dijo.

Aunque no lo crean, el entrenador español Pep Guardiola ya está pensando en el retiro. El técnico del Manchester City aseguró que el final de su carrera está más cerca. "No voy a seguir siendo entrenador con 60 o 65 años", declaró.

Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, sostuvo para la cadena NBC. "Quiero imaginar que el siguiente paso será mejor. Si no, no estaré aquí. En el momento que sienta, y estoy un poco en ese proceso, que es el final de mi carrera... No voy a ser entrenador con 60 o 65 años. En el Manchester City estaré tres años o más tiempo pero estoy aproximándome al final de mi carrera como mánager, estoy seguro", declaró el extécnico del Barcelona.

Guardiola también relveló que hará luego que deje de ser entrenador de fútbol. "Si me buscas estaré en un campo de golf", agregó.

Como se sabe, Pep Guardiola de 45 años, comenzó su carrea como entrenador el 2007 dirigiendo al Barcelona B. Al año siguiente, fue nombrado come técnico del primer equipo en lugar del holandés Frank Rijkaar.

EL DATO

En su primera temporada como técnico logró el triplete histórico con el Barcelona. Champions League, Liga y Copa su majestad el Rey.