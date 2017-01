SEGUNDO TIEMPO

62' GOL del Manchester City. Sergio Agüero anota el segundo de un remate muy cerrado. Manchester City 2-0 Burnley.

57' GOL del Manchester City. Clichy anota de un fuerte remate.

46' Cambio en Manchester City. David Silva entró por Jesús Navas.

46' Cambio en Manchester City. Sergio Agüero entro por Iheanacho.

41' Amarilla para Manchester City. Yaya Touré fue amonestado.

38' Amarilla para Burnley. Hendrick fue amonestado.

32' Roja para el Manchester City. Fernandinho se fue expulsado.

1' Manchester City vs. Burnley juegan por la fecha 20 de la Premier League.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

MANCHESTER CITY: Bravo; Sagna, Kolarov, Otamendi, Clichy, Navas, De Bruyne, Fernandinho, Yaya Touré; Sterling, Iheanacho.

ENTRENADOR: Pep Guardiola

BURNLEY: Heaton; Ward, Mee, Keane, Lowton; Gudmundsson, Arfield, Hendrick, Boyd; Gray, Barnes.

ENTRENADOR: Sean Dyche.

LA PREVIA

Una nueva oportunidad de seguir en la pela por la Premier League se le presenta al Manchester City que buscará regresar al triunfo cuando enfrente al Burnley este lunes 2 de enero. Los 'Citizens' ya pueden contar con Sergio Aguero quien jugaría su segundo partido tras una larga suspención.

Manchester City llega de perder en la fecha pasada ante el Liverpool de Jürgen Klopp, que lo relegó al quinto lugar. Ahora el elenco de Pep Guardiola no tiene margen de error siendo los tres puntos fundamentales para seguir soñando con alcanar la punta de la Premier League que por ahora está prestada al Chelsea de Antonio Conte.

Pep Guardiola novería su once ante el Burnley. Dejará en la banca a Pablo Zabaleta y Sergio Agüero. En sus lugares iría Clichy y Iheanacho.

Por su parte, Burnley marcha en el décimo primer lugar y si quiere llegar a un torneo internacional, tiene la obligación de dar el gol final al Manchester City que con una derrota se despediría prácticamente de la Premier League.

HORA, PAÍS Y CANAL



Perú: 10.00 a.m.

Colombia: 10.00 a.m.

Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m.

México: 10.00 a.m.

Argentina: 12.00 p.m.

Chile: 12.00 p.m.

Uruguay: 12.00 p.m.

ALINEACIONES POSIBLES

MANCHESTER CITY: Bravo; Sagna, Otamendi, Stones, Clichy; Fernandinho, Navas, Yaya Touré; Nolito, Silva y Sergio Agüero.

DT. Josep Guardiola.



BURNLEY: Heaton; Ward, Mee, Keane, Lowton; Arfield, Hendrick, Defour, Boyd; Gray y Barnes.

DT. Sean Dyche.

ESCENARIO: Etihad Stadium