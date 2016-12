Barcelona: Arda Turan confirmó las ofertas que tiene para el 2017

Sin embargo, el turco no se quiere mover del Barcelona donde se siete util en el equipo que dirige Luis Enrique . "quiero seguir ganando títulos a jugar en ligas secundarias" precisó Arda Turan.

Aunque no es títular en el Barcelona, el turco Arda Turan no piensa moverse del equipo 'azulgrana' pese a tener varias ofertas. El ex Atlético Madrid confirmó que lo llamaron para dejar el equipo pero rechazó las propuestas.

De las 16 fechas de la Liga Santander, Arda Turan solo ha tenido 8 partido de titular, siendo cambiado en cuatro ocasiones. Sin embargo, el turco espera seguir luchando el puesto en el Barcelona, así lo confirmó en el programa '100% Futbol' de la NTV Spor de su país. "Estoy muy feliz en Barcelona, ​​tengo contrato que me une al club hasta los 33 años (firmó hasta el 30 de junio de 2020)", explicó Turan quien llegó a mediados del 2015.

Arda Turan dejó en claro que juega "en el club más grande del mundo. ¿Qué puedo decir? Creo que soy una parte importante de la plantilla del Barcelona", argumenta.

Sobre la suplencia, Arda Turan dijo que "trato de hacerlo lo mejor posible, creo que mis actuaciones son la prueba" dejando en claro que "Los medios españoles o turcos ... Incluso si ellos no quieren, van a aprender a respetarme como jugador".

El jugador turco reveló que tiene ofertas de China, revelando a sus compañeros hace algunos días. Pese a ello, su futuro quiere que siga siendo Barcelona.

EL DATO

Arda Turan tiene dos goles en la temporada 206/17 con el Barcelona. Fue en la goleada al Espanyol (0-5) y Real Betis (6-2).