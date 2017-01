Manchester United vs. West Ham United se miden por la fecha 20 de la Premier League.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

WEST HAM: D. Randolph; A. Ogbonna, W. Reid, A. Cresswell, D. Payet, H. Nordtveit, S. Feghouli, C. Kouyaté, M. Antonio, Pedro Obiang, M. Lanzini

ENTRENADOR: Slaven Bilic.

MANCHESTER UNITED: De Gea; Valencia, Jones, Marcos Rojo, Darmian, Carrick, Ander Herrera, Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Ibrahimovic

ENTRENADOR: José Mourinho

TEAM NEWS! 3️⃣️ changes A first @premierleague start for @sffeghouli ➡️ Obiang, Lanzini, Feghouli ⬅️ Noble, Ayew, Carroll #COYI #WHUMUN pic.twitter.com/PN2FIO5V5V

Here it is - the first #MUFC team of 2017... #WHUMUN pic.twitter.com/5ev62FJgxc