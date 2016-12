El fichaje de Zlatan Ibrahimovic ha sido uno de los más grandes aciertos del Manchester United en los últimos tiempos. El delantero sueco llegó desde el PSG a pedido de José Mourinho y ha logrado un impacto inmediato en Old Trafford con 16 goles en todas las competiciones.

No obstante, no se puede decir lo mismo del PSG desde que se fue Zlatan Ibrahimovic. El club francés ya no es el club que domina la liga de su país y menos aún cuando todavía los jugadores están adecúandose a la idea de Unai Emery.

De aquello se ha dado cuenta José Mourinho, quien dejó unas interesantes reflexiones a 'SFR Sport'. "Primero que nada creo que la gente en Francia tiene que estar feliz de que Zlatan llegara al Manchester United porque ahora tienen liga. Con él, no existía ninguna liga. Con Zlatan, los ganadores eran PSG, PSG y PSG. Lo ganaban todo. Ahora tienen liga".

El entrenador del Manchester United considera que la marcha de Zlatan Ibrahimovic fue saludable para ver una Ligue 1 más competitiva y atractiva. "Ahora tienen una liga que realmente veo. Ahora estoy más interesado. El OGC Nice con Balotelli y AS Mónaco de mi amigo Leonardo Jardim compiten contra PSG. Hoy hay más personas viendo la Ligue 1, así que tienen que agradecer que Zlatan se fue", sentenció.

EL DATO:

La Ligue 1 es dominada actualmente por el Nice, líder con 44 puntos, mientras el PSG es tercero con 39 unidades.