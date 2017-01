Óscar Vílchez renovó con Alianza Lima por todo el 2017, pero no se quedó callado y arremetió contra el exadministrador del cuadro 'Íntimo', Christian Bustos. 'Neka' conversó con RPP a vísperas del Año Nuevo. Sin embargo, el exdirectivo no dudó en contestarle por las redes sociales.

Como se sabe, Bustos renunció a la administración 'blanquiazul' en octubre del 2016 y por eso el volante nacional lo crítico rotundamente. "Me incomodó que Christian Bustos me pidiera que me quedara en Alianza Lima y el fue el primero en abandonar el barco", dijo el jugador de 30 años.

Christian Bustos, ni corto ni perezoso, utilizó su cuenta oficial de Twitter para responderle a Vílchez. "Encontre un barco hundido, sin nada que lo sostenga, y lo deje a flote", recalcó el dirigente victoriano.

Cabe mencionar que Óscar Vílchez firmó un año más por Alianza Lima luego de caerse su pase al Jaguares de Chiapas mexicano. Se rumoreaba que Universitario de Deportes y Sporting Cristal también estaban interesados, pero no se llegó a nada.

EL DATO

Óscar Vílchez no ha jugado hasta ahora en un club del extranjero.