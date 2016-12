Una suerte única tiene Municipal en su vuelta a los torneos internacionales. En la Copa Sudamericana, le tocó enfrentar al campeón de la Copa Libertadores Atlético Nacional. Ahora, en la primera fase de la Libertadores 2017, deberá chocar ante el subcampeón de la edición pasada, el Independiente del Valle ecuatoriano.

"Es complicado enfrentar al subcampeón de la Libertadores. Ya nos tocó Atlético Nacional y ahora con Independiente del Valle. Es complicado pero no imposible", sostuvo Marcelo Grioni a 'Capital Deportes'.

En busca de avanzar a la segunda fase de la Copa Libertadores, el DT de Municipal reveló que se apoyará en su compatriota Gustavo Quinteros, seleccionador de Ecuador. "Ya me comuniqué con Gustavo Quinteros y le he pedido algunos informes que me puedan ayudar en el trabajo", afirmó.

Marcelo Grioni anunció que la pretemporada de Municipal arrancará el 2 de enero con miras al duelo del próximo 23 ante Independiente del Valle. "Nosotros trabajamos mucho con el balón durante la pretemporada. Apuntamos siempre a lo futbolístico y a lo que queremos en lo futbolístico. Lo que más me preocupa es que el equipo llegue con un buen funcionamiento, porque hay muchos jugadores nuevos", puntualizó.

EL DATO:

Municipal vuelve a la Copa Libertadores luego de 35 años gracias a quedar como cuarto lugar del acumulado.