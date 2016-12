Es otro. Diego Mayora volvió al país tras su estancia en Colón de Santa Fe y a la espera de definir su futuro para 2017. El atacante de 24 años llegó al aeropuerto Jorge Chávez y sorprendió a más de uno con su renovada figura. Los kilos de más son cosa del pasado. Hoy exhibe un cuerpo más atlético, más de acuerdo a su condición de futbolista.

¿Le restará fuerza y potencia a la hora de jugar? Eso se verá cuando vuelva a jugar. En tanto, Alianza Lima y Melgar pugnan por su fichaje. ¿Quién lleva la delantera? "Tengo un 80% cerrado con Melgar", aseguró Diego Mayora a 'Best Cable'.

Diego Mayora valoró su experiencia en el fútbol argentino, aunque denotó su molestia por falta de minutos en Colón de Santa Fe. "No me daban la continuidad a pesar de que marcaba goles, por lo que decidí no seguir más jugando en la reserva. Entrenaba con el primer equipo de Colón, donde aprendí muchas cosas tanto de mis compañeros como del comando técnico", sostuvo.

El objetivo de Diego Mayora es jugar un torneo internacional que le permita volver a brillar y ser tenido en cuenta en la Selección Peruana. "Mi intención es jugar una copa internacional para mejorar más y volver a la selección, que es lo que tanto quiero. Quiero continuidad y eso lo hablaré con mi agente", cerró.

EL DATO:

Diego Mayora anotó 19 goles con Unión Comercio en el 2016.