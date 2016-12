El sorteo de la Copa Libertadores 2017 se realizó esta noche en las instalaciones de la Conmebol y se definieron la fase de grupos y las llaves de las etapas previas. Los clubes peruanos ya saben quiénes son sus próximos rivales; por eso los cibernautas inundaron las redes sociales con divertidos memes.

Uno de los protagonistas fue Deportivo Municipal, que chocará con el subcampeón de la Copa Libertadores del año pasado, donde perdió con el Atlético Medellín. Melgar también fue víctima de burlas por su pésima campaña en la edición pasada.

Los hinchas de Universitario de Deportes también sacaron a relucir sus mejores fotos y no se olvidaron de su eterno rival Alianza Lima. Y es que el cuadro 'blanquiazul' accedió a la Copa Sudamericana y no a la Libertadores; por eso no dudaron en mofarse de ellos.

Sporting Cristal le tocó un grupo duro junto al Santos de Brasil, Independiente de Santa Fe y el ganador 3. Roberto Mosquera dirigirá al club Jorge Wilstermann de Bolivia y disputará la famosa competición continental; también le hicieron memes.

EL DATO

Melgar está en el Grupo 3 con River Plate, Emelec e Independiente de Medellín.