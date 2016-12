La vuelta de Diego Mayora al fútbol peruano en 2017 parecía un hecho. No obstante, unas palabras de su representante Elio Casareto terminaron por cumplirse y hoy el delantero de 24 años podría seguir en el Colón de Santa Fe.

"No ha tenido la continuidad, está evaluando opciones, se habla mucho, pero la verdad es que si Colón lo va a prestar o no, porque hay la posibilidad que el técnico Paolo Montero vaya a Rosario Central. Es una apuesta del club, por lo que me han pedido que esperemos un poco", declaró el agente de futbolistas sobre Diego Mayora a 'Radio Ovación'.

Unos momentos después de dichas declaraciones, el entrenador uruguayo Paolo Montero renunció a Colon de Santa Fe. "Me junté hoy con el presidente de Colón y la renuncia es por motivos profesionales. Paolo quiere tomarse un tiempo y prefiere escuchar otras ofertas, y no quiere especular con su trabajo", confirmó su representante Daniel Luzzi a la prensa argentina.

A su vuelta al país, Diego Mayora declaró que las negociaciones estaban un "80% cerradas" con Melgar, no obstante, la salida de Paolo Montero pueden derivar en nuevas oportunidades y una revancha personal en Colón de Santa Fe.

"Diego está buscando jugar, quiere recuperar el tiempo que no ha sido tan perdido. Hoy con Paolo Montero es difícil, con otro técnico, es una posibilidad", puntualizó Elio Casareto.

Diego Mayora fichó por Colón de Santa Fe a mediados de 2016 tras anotar 19 golesen Unión Comercio.