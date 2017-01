Jefferson Farfán aún no define su futuro y todo indica que pegaría la vuelta a Alianza Lima. Sin embargo, su compañero Paolo Hurtado no tomó con alegría esta noticia y arremetió con todo contra el exfutbolista del Schalke 04 este martes en Radio Ovación.

Y es que el volante derecho del Vitoria Guimaraes de Portugal no dudó en criticar rotundamente a 'La Foquita' y le recomendó cambiar de objetivos en el 2017. De igual manera, agregó que se encuentra mentalizado en volver a la selección peruana.

"¿A quién no le gustaría ver a Jefferson Farfán en Alianza? Sin embargo, pienso que debería tener otras aspiraciones. Sí me gustaría verlo allí, al igual que me gustaría ver a Alianza campeonar", sostuvo 'El Caballito' al programa La Sobremesa.

"Trabajo para volver a la selección. Si me llaman o no es decisión del entrenador, y tendré que seguir trabajando para ser considerado. Se ha formado un grupo muy bueno por lo visto en los últimos partidos; hay jugadores nuevos que han demostrado jerarquía y han salido al exterior", indicó Paolo Hurtado.

EL DATO

Paolo Hurtado en la primera división con Alianza Lima en el 2008.