Paolo Guerrero festejó por partida doble, pues el último domingo apagó 33 velitas y recibió el Año Nuevo junto a su “causa” Jefferson Farfán. El “9” del Flamengo enrumbará en los próximos días a Río de Janeiro para unirse al “Mengao”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Manchester City: ¿Cuántos años más dirigirá Pep Guardiola?

Guerrero le viene sacando el jugo a sus cortas vacaciones. Es que aprovechó su estadía en suelo limeño para el estreno de su película y luego la pasó en Playa Blanca (Punta Hermosa) junto a la “Foquita” y un grupo de amigos cercanos.

Paolo tiene previsto volver en los próximos días a Brasil, pues el 11 de enero deberá presentarse al inicio de la pretemporada con el Flamengo. Su primera prueba oficial está prevista para el 7 de febrero ante Gremio por la Primeira Liga.

NO TE LO PIERDAS: FIFA The Best: Cristiano, Messi y Griezmann luchan por el último trofeo del 2016

En tanto, el Bayern Múnich y Corinthians saludaron a Paolo por su “cumple” en las redes sociales. Pero la hinchada del “Timao” no lo tomó de buena manera y lo calificaron de “Judas” por fichar por el cuadro del “Mengao”.

EL DATO

Miguel Trauco enrumbará a Brasil el próximo 10 de enero y al día siguiente será presentado oficialmente por el Flamengo de Paolo Guerrero.