La Selección Peruana acabó el 2016 como la 19° mejor selección del mundo, según el ránking FIFA. El equipo de Ricardo Gareca dio un gran rendimiento este año tras llegar a los cuartos de final de la Copa América Centenario, lograr un triunfo histórico ante Paraguay en Asunción y estar a cinco puntos del repechaje al Mundial Rusia 2018.

En una entrevista a 'La República', Juan Carlos Oblitas no fue ajeno al síntoma de mejora que supone a la Selección Peruana estar entre las mejores del mundo. "Sería cínico decir que el ocupar el puesto 19 del ranking FIFA es la muestra de una mejora, ya que los parámetros de la FIFA son complicados. Hubo una época en que México estaba entre los tres primeros lugares; Argentina sigue siendo la selección número 1 y viene muy mal. Pero ante todo, sí nos sirve y nos ayuda a inflar un poco el pecho", afirmó.

Contrario a lo que muchos piensan, el gerente deportivo de la FPF sí considera un francaso no clasificar a la Copa del Mundo. "Cuando no clasificas a un Mundial sí fracasas, pero hacerlo no es tan simple. Si es que Argentina no clasifica, es un fracaso gigante; acá estamos acostumbrados a emplear la palabra fracaso para todo. No hay que tener temor, pero una cosa es el cómo", sostuvo.

No obstante, Juan Carlos Oblitas sí considera que desde la FPF se están haciendo bien las cosas para cambiar la realidad del fútbol peruano. "Si estás en el camino correcto, continúa; si has fallado algo, rectifícalo. Yo creo que estamos en el camino correcto, hay muchas cosas por cambiar pero en lo que selección tenemos prioridades. No podemos cambiar todo, pues tenemos de 30 a 35 años de atraso con otros países de Sudamérica", sentenció.

EL DATO:

Juan Carlos Oblitas calificó a Aldo Corzo como la imagen de esta Selección Peruana. "Todos sabemos que él ya no va a rendir más, pero esa entrega, ese pundonor, ese amor que le mete a cada partido con su selección, eso es lo que le da la imagen de la selección", afirmó.