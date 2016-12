Real Madrid, Leicester City y Cristiano Ronaldo fueron los grandes ganadores del 2016, protagonistas de infaltables frases en el ránking del año.

TE PUEDE INTERESAR: Alberto Rodríguez tendría oferta del Peñarol de Uruguay

Cristiano Ronaldo no es el único futbolista que hizo noticias dentro y fuera de las canchas. Zlatan Ibrahimovic y Neymar fueron otros de los protagonistas de sus excesos con los micrófonos.

LAS FRASES DEL 2016

NO TE LO PIERDAS: Gonzalo Núñez criticó sin piedad a Alexis Sánchez tras menospreciar a Selección

"Esta es su venganza. Y es personal, no profesional. Pep te sonríe, te hace creer que es tu mejor amigo, y entonces te traiciona".

Dimitri Seluk, agente de Yaya Touré, acusa al técnico del Manchester City Pep Guardiola de estar contra su cliente por su tiempo en Barcelona.

"Ella me pidió un iPad de Estados Unidos ya que todavía no estaba disponible en Italia. Eso me hizo pensar. ¿De verdad Wanda quería una tablet o era una excusa para hablar conmigo?".

Mauro Icardi revela en su autobiografía que sospechó rápidamente de las intenciones de Wanda Nara, la esposa de su ex compañero Maxi López.

"No me podía importar menos lo que Xavi dice de mí. Juega en Qatar o no sé dónde. Lo ha ganado todo, incluyendo un Mundial y una Eurocopa, pero nunca ha ganado un Balón de Oro".

Cristiano Ronaldo contesta alto y claro a Xavi Hernández.

"Si todos estuvieran a mi nivel, iríamos primeros"

Cristiano Ronaldo da su visión sobre el bajón del Real Madrid en Liga en febrero.

“¡Espero que Puma no haga condones!”

La broma de Xherdan Shaqiri después de que las camisetas de Suiza se rompieran en más de una ocasión ante Francia.

"Jamie Carragher, mal jugador, gran 'hater', ¿a quién le importa?"

Mario Balotelli ataca al ex del Liverpool después de que este dijera que el Nice había pagado demasiado aún y ficharlo gratis.

"Robert De Niro estaría bien"

La respuesta de Ranieri al ser preguntado sobre quién podría interpretar su papel en una película de Jamie Vardy.

"No estaré en el PSG la próxima temporada. Me queda un mes y medio aquí [en París]. Si reemplazan la Torre Eiffel por una estatua mía me quedaría."

Zlatan habla así sobre su salida del conjunto parisino.

"No seré el Rey de Manchester. Seré el Dios de Manchester."

Ibrahimovic responde a Eric Cantona, que advirtió que el puesto de Rey ya estaba cogido en Old Trafford.

"Hoy el mundo llora, pero el cielo se alegra de recibir a unos campeones".

Neymar, sobre la tragedia del Chapecoense.

FUENTE: Goal