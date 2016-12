Zlatan Ibrahimovic: "Lionel Messi es como un jugador de Play Station"

Zlatan Ibrahimovic nunca ocultó su predilección por Lionel Messi cada vez que se le consulta sobre quién es el mejor jugador del planeta. El sueco sostiene que difícilmente apecerá un futbolista que supera a la 'Pulga'.

“Creo que Messi es único, no sé si veremos a otro jugador hacer las cosas que hace porque tiene su propio estilo y no creo que sea posible para nadie más convertirse en ese tipo de jugador”, dijo 'Ibra' en una entrevista a ESPN.

Zlatan coincidió con Messi en el Barcelona durante la temporada 2009-2010, quedando impresionado del talento del astro argentino, tanto así que lo comparó con un jugador de Play Station.

“Tuve la suerte de verlo todos los días. Es como jugar a la PlayStation: le das la pelota y él empieza a driblarse a todos los jugadores. Eso es lo que es Messi”, agregó el 'Narigón', quien también pidió que en Argentina consideren más a 'Leo'.

“Creo que todos deberíamos apreciarlo, en especial en Argentina, tener a un jugador así. Que lo disfruten mientras juegue, porque es un jugador hermoso”, declaró.

Finalmente, Ibrahomovic hizo una comparación sobre las diferencias entre su dilatada carrera y la de Lionel Messi.

"Yo me he movido constantemente y he triunfado en diferentes países, como Holanda, Italia, Francia o España; él, en cambio, ha permanecido en el mismo equipo por muchos años y ha sido increíble. Pero si puede hacerlo allí (en el Barça), puede hacerlo en cualquier lugar, porque es ese tipo de jugador que ama el fútbol, ​​le encanta tanto el juego tanto que no tendría problemas para jugar (y triunfar), tal y como lo está haciendo en Barcelona, en todo el mundo”, concluyó el delantero del Manchester United.



EL DATO

Zlatan Ibrahimovic lleva 17 goles esta temporada con los 'red devils'. ​​​​​