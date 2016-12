Carlos Tévez es flamante refuerzo de Shangai Shenhua de China, el argentino se convirtió en el jugador mejor pagado del mundo, percibirá 32 millones de euros anuales, un total de 615 000 semanales. Sin embargo, el exjugador de Boca Juniors en algún momento confesó que no cambiaría a su familia 'por toda la plata del mundo' y esa situación hoy no es ajena.

Corría el año 2010 cuando Carlos Tévez era jugador del Manchester City, el crack argentino estaba muy sorprendido por como se movía el mundo del fútbol, cuestionaba principalmente el dinero en que se movía, más no la pasión por el fútbol.

"Estoy cansado de fútbol, ​​pero también cansado de la gente que trabaja en el fútbol... El fútbol es sólo el dinero y no me gusta... Es horrible que estos jugadores jóvenes no están interesados ​​en ganar títulos, que sólo quieren dinero", cuestionaba sin problemas Carlos Tévez para el año siguiente anunciar que se alejaba del club inglés por temas familiares: "Necesito estar más cerca de ellos y pasar más tiempo con ellos", declaraba el argentino que luego pasó a las finlas de la Juventus.

Años después, Carlos Tevez dejó la Juventus para volver a Boca Juniors, su club formador, todo el mundo pensó que el 'Apache' regresó para retirarse con el club de sus amores, pero finalmente sorprendió con otra decisión, abandonar a Boca para partir al fútbol chino e incluso ganar más que el país de Tuvalú.