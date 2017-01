Cristiano Ronaldo sabe que nombre genera mucha noticia y ahora ni su hijo Cristiano Jr se salva del bullying, y es que el propio jugador del Real Madrid ha confesado en una entrevista en On Tv de Egipto, que algunas personas molestan a su hijo al nombrar al otro “astro” argentino, Lionel Messi.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Premier League: Programación, resultados y tabla de posiciones de la jornada 20

“Algunas personas le dicen a mi hijo: “tu papá no es bueno. El otro (Messi) es mejor que él”, expresó Ronaldo, quien aseguró que su hijo sabe lidiar con eso: “es un niño listo como su padre”.

NO TE LO PIERDAS: Juan Manuel y su alocada celebración por Año Nuevo | FOTOS

Cristiano Ronaldo también resaltó que las críticas a su forma de ser le son indiferentes. “La gente que no me conoce dice cosas que no son ciertas sobre mí (…) La gente que de verdad me quiere sí me conoce perfectamente”.

Con respecto al fútbol, dijo que lo importante no es cuantas horas de entrenamiento se hacen, sino cómo se hace. “Seguiré trabajando duro para ello”. Asimismo, añadió que dará a su hijo “un empujoncito para que sea futbolista”.

EL DATO

Cristiano Ronaldo siempre estuvo con su hijo desde peqieño al cual educa y pasa siempre el tiempo con él.