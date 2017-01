Un verdadero caos vive Universitario de Deportes con la llegada del uruguayo Rodrigo Chocho supuestamente a prueba en el equipo de Roberto Chale. El gerente de comunicaciones señaló que no conoce la razón por la cuan vino.

El defensa llegó muy temprano al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la intención de reunirse mañana con gente allegada al club sin embargo todo ello se cayó como una torre de naipes.

El gerente de comunicaciones de Universitario, Juan Carlos Ortecho desconoció que el jugador vaya a realizar un prueba."Yo me he enterado lo de Chocho a través de internet. No hay nada oficial, ni está a prueba, ni es jugador de Universitario. No tengo más referencias que las noticias que he visto", declaró a Radio Ovación.

Sucede que Rodrigo Chocho habría sido engañado por un falso representante quien le habría asegurado que todo estaba arreglada para incorporarse por 15 días a los trabajos con la intención que pueda ser contratado.

Por último Juan Carlos Ortecho fue claro al indicar la situación de Alberto Rodríguez. "No es extraño que se especule. Lo que la 'U' puede decir sobre Alberto Rodríguez es que tiene contrato, no hablamos sobre rumores. Si hay algo, se comunicará por las vías oficiales del club. A la 'U' no ha llamado nadie".

EL DATO

Rodrigo Chocho tenía previsto entrenar y llenarle los ojos al entrenador, sin embargo deberá regresar a su país.