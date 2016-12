La designación de Chemo del Solar al banco de Sporting Cristal alborotó a la hincha de Universitario. Sin embargo, José 'Puma' Carranza, excompañero y amigo cercano de Chemo restó importancia con su retorno a La Florida.

"¿Qué me genera la llegada de Chemo del Solar a Sporting Cristal? Ninguna, él sabe lo que hace con su vida. Yo respondo por mí, no por terceros", manifestó José 'Puma' Carranza de manera contundente sobre el flamante técnico 'cervecero'.

Asimismo, el ídolo crema descartó vestir o dirigir cualquier otra camiseta que no sea la de Universitario como decidió Chemo del Solar y fichó por Sporting Cristal. "Nunca, primero muerto. De la ‘U’ yo saldré con los pies para adelante. Es imposible defender o trabajar para otros colores, siempre seré agradecido con el club que me cobijó de niño", indicó el 'Puma' Carranza.

Por su parte, 'Puma' Carranza ratificó su compromiso con Universitario como agradecimiento al club de sus amores. "El club me dio fama y todo lo que tengo, por eso le respondí con títulos y eso nadie me lo va a quitar. la gloria que he conseguido con esta, la camiseta más hermosa del mundo", sentenció.

EL DATO:

Chemo del Solar y 'Puma' Carranza trabajaron en el cuerpo técnico de Universitario en 2011.