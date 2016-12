La dirigencia de Sport Rosario cerró la contratación de Gerardo Ameli como nuevo entrenador para la temporada 2017. El estratega argentino llega en reemplazo de Lizandro Barbarán, quien se encargaría de la reserva del equipo huaracino.

Será la primera experiencia en el fútbol profesional de Gerardo Ameli, quien viene de dirigir al club Adiur (Agrupación Deportiva Infantil Unión Rosario) del Torneo Federal B de Argentina. Antes, formó parte de la Unidad Técnica de Menores de la FPF que dirigía Carlos Picerni.

Junto a Ameli llegan a Sport Rosario Walter Fiori, quien trabajó en las inferiores de Sporting Cristal. La designación del técnico argentino no ha caído nada bien en Lizandro Barbarán, quien este año sacó campeón de la Copa Perú al conjunto de Áncash.

"Me dijeron que estaban viendo la posibilidad de otro técnico, y que me querían a mí para la reserva. El que viene debe tener el palmarés para dirigir en Primera, no sé quien es el técnico", señaló Barbarán a Radio Ovación.

EL DATO

Salomón Libman suena como posible refuerzo de Sport Rosario para el 2017.