Sport Rosario es uno de los equipos que hasta ahora su futuro es incierto, pero una mala noticia se compartió. Lizandro Barbarán quien hizo el trabajo que el equipo este en primera división dejó el cargo ya que el club quiere un técnico extranjero.

El propio técnico dio la noticia de alejarse de Sport Rosario tras una gran campaña en la Copa Perú y le propusieron ser el entrenador de la reserva para que el club traiga un extranjero como cabeza de grupo.

Asimismo se refirió que a los técnicos nacionales nadie los protege. "Me dijeron que estaban viendo la posibilidad de otro técnico, y que me querían a mí para la reserva, no era lo que se había conversado, me sorprendió mucho. Creo que trabajamos bien en el año, lo subimos a Primera y pasa esto. El que viene debe tener el palmarés para dirigir en Primera, no sé quien es el técnico, pero a nosotros los técnicos nacionales nadie nos protege".

Por último mostró su incomodidad ya que tenía ofertas de Bolivia y Paraguay, pero las dejó por seguir en el proyecto. "Quiero ver quién es el que viene, no voy a ser asistente de alguien que no conozco, de poder aprender de él. Si voy a dirigir a reserva yo tengo que poner mis condiciones, no ellos. Tuve una oferta en Paraguay y otra en Bolivia, pero no acepté porque tenía un proyecto en Sport Rosario, mi idea era llegar a la Sudamericana".

EL DATO

Lizandro Barbarán esperará las propuestas esta semana para seguir dirigiendo por su gran rendimiento hay muchos clubes que lo quieren tener en sus filas.