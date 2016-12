Cuando tienes una vida hecha, así sea en la punta del cerro, es muy difícil que te saquen de ahí, salvo que la propuesta despierte ese afán de gloria que un guerrero como el panameño Luis Tejada persigue con el tiempo.

Su familia lo impulsó a tomar tamaño desafío luego de brillar con luz propia en Juan Aurich, pero enfundarse la camiseta de Universitario quizá sea como tocar el cielo.

¿Por qué te fuiste de Aurich cuando tú mismo dijiste que ahí tenías contrato vitalicio?

No fue fácil dejar Juan Aurich por todo lo vivido en Chiclayo. Muchos hablan de que me fui por plata, pero no es así. Ya era hora de partir porque las cosas ya no iban bien. Llegó la oferta de la “U” y a mi agente le dije sí, vamos. Y es que siempre me gustó la idea de ponerme la crema.

¿Qué te puede dar la “U” que no te haya dado Aurich?

Me enamoré de su hinchada cuando empatamos a dos en el Estadio Nacional. El partido estaba difícil para los cremas, pero su hinchada nunca dejó de alentar, siempre cantó y empujó a su equipo al empate. Una hinchada así es muy motivadora, incluso ayuda a los “grandes” a ganar partidos y hasta campeonatos.

¿Esperas que la “Trinchera Norte” coree tu nombre?

Sería muy lindo. Yo trabajaré muy duro para triunfar y hacer historia en la “U”. Quiero meterme en el corazón de la hinchada, que me quieran, quiero triunfar. No prometo una cantidad de goles exacta, no soy de eso, pero sería lindo que coreen mi nombre.

¿Te imaginas lo que serán los clásicos ante Alianza Lima?

Cuando estaba en Aurich siempre veía los clásicos por la televisión y me parecía hermoso. Será lindo, un sueño cumplido jugar un partido de esa magnitud. Mi capitán “Cuto” me decía que yo debía jugar por la “U” y gracias a Dios se dio. Quiero anotar en un clásico.

¿Te ilusiona el equipo que se está armando?

Alguien clave en mi llegada fue César Vento, un profesional, un gran amigo. Se está formando un gran equipo, con jugadores de experiencia, y apuntamos a lograr la estrella 27.

¿Y la Copa Libertadores?

Es la gran apuesta, hay que prepararnos bien para llegar primero a la fase de grupos. Aún no hablo con Chale ni el “Puma”, pero sé que ellos me pidieron.

EL DATO

"Me fui de Aurich no por plata sino porque las cosas ya no iban bien”, detalló Luis Tejada.