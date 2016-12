El Descentralizado 2016 erigió a Sporting Cristal como campeón tras una electrizante final contra FBC Melgar. César 'Chalaca' Gonzales realizó un análisis sobre el torneo, criticó a Mariano Soso, eligió a Roberto Chale como el mejor técnico del año y destacó al rimense Pedro Aquino.

NO TE LO PIERDAS: Alianza Lima ofrece esta impresionante cifra para el regreso de Jefferson Farfán

"Soso pese a ser campeón no era el mejor técnico, pero tenía todas las comodidades... Hay una directiva muy seria, muy decente, se mantiene ese estilo y así le está ganando la partida a muchos equipos. Lo de Melgar es loable, porque es un equipo con dificultades y con un técnico nacional (Juan Reynoso) que a fin de año se equivocó, tuvo un desplante", manifestó 'Chalaca' Gonzales a Gol Perú sobre Mariano Soso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Universitario: Flores, Lavandeira y venezolano Figuera serán los próximos refuerzos cremas

Asimismo, el técnico no escatimó en elogios a Roberto Chale. "Municipal es un equipo que sin mucho dinero hizo un gran campeonato. Dejo al último a la 'U' porque me da mucho gusto lo de Roberto Chale, para mí es el mejor entrenador del año junto a su cuerpo técnico. Es más fácil trabajar en Cristal con todas las comodidades que trabajar en la 'U', con jugadores jóvenes, muy meritorio. Como equipo no funcionó por los problemas internos, es una olla de grillos", indicó sobre el 'Niño Terrible'.

Sobre Pedro Aquino, señaló: "Yo asisto a todos los partidos del campeonato. Para mí el mejor del año fue Aquino, tiene gran proyección, garra, entrega, es una mezcla de (Alfredo) Quesada y (José) Velásquez".

EL DATO:

El último club que dirigió Chalaca Gonzales fue Pacífico FC en 2013.