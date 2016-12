Neymar estuvo entre los 23 nominados para ganar el Balón de Oro 2016, que finalmente ganó Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el crack del Barcelona no se frustra porque el trofeo le fue esquivo y asegura tener otras prioridades, como encontrar la felicidad al saltar al campo de juego.

“Estoy muy feliz aquí en Barcelona, con la familia y con el equipo. Claro que es una motivación que tengo, ganar el Balón de Oro, pero no es algo que voy a morir por eso. Yo quiero estar feliz, y aquí estoy muy feliz. Si no gano el Balón de Oro, no pasa nada. Yo no juego al fútbol para ganar el Balón de Oro, juego para ser feliz. Ganar el Balón de Oro es consecuencia del trabajo. Sólo se le puede dar a uno, y aunque Leo es mejor, y lo respetamos. Para mi es un gran honor ser compañero de él y compartir vestuario, los goles y todo en el campo”, comentó el brasileño.

Asimismo, Neymar destacó la amistad que tiene con Lionel Messi y Luis Suárez, con quienes forma una letal sociedad en el ataque del Barcelona. Es muy feliz jugando al lado de ellos.

“Nosotros estamos haciendo historia, lo sabemos, y estamos cada vez mejor. Queremos estar ahí siendo felices, no estamos para ser siempre los mejores. Queremos ser felices en el campo, en los entrenamientos, y estar con los dos (Suárez y Messi) es un gran placer. Es raro porque uno es brasileño, otro argentino y otro uruguayo: somos rivales en nuestros países. No sé qué pasó, que tenemos una gran amistad, siempre de bromas uno con otro. Para mí es una felicidad encontrar unas personas así en el fútbol”, declaró.

Finalmente se refirió a las chances del Barcelona de conquistar la Liga española esta temporada. Con un partido menos, el Real Madrid le lleva una ventaja de tres puntos al elenco 'culé'. Eso sí, recién estamos llegando a la mitad del torneo.

“Queda mucha Liga aún. Muchos partidos y tenemos que estar muy concentrados en lo nuestro. No tenemos que estar con los ojos en Madrid. En la pasada temporadas estábamos a once puntos del segundo y ganamos la Liga casi en el último partido. Es una Liga muy difícil: el primero, el segundo o el tercero no puede estar tranquilo nunca porque son partidos difíciles, nosotros tenemos que hacer lo nuestro: jugar y ganar todos los partidos”, concluyó.



EL DATO

Neymar cumple su cuarta temporada con el Barcelona.