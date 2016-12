Hansell Riojas es la típica historia de éxito labrada en base a sacrificio. De antaño palpó el sinsabor de la escasa liquidez en Sport Boys, pero hoy, tras cinco años de puño y lágrimas, un grande como Alianza Lima lo ficha. Y la escalera camino al éxito tiene aún más peldaños.

Minutos después de mirar su rostro en la cuenta oficial del club que lo certificó como refuerzo, el defensa de 25 años aceptó darle luz verde a nuestra petición de contacto y al borde de una piscina empezamos a filmar. Su familia chapoteaba feliz en el agua y no le quitaban la mirada.

“Firmé un año de contrato con Alianza. El técnico Pablo Bengoechea me llamó y me habló del proyecto, de las aspiraciones y las pretensiones; la confianza de un técnico para un jugador es fundamental”, indicó Riojas, expupilo de Bengoechea en la selección adulta.

“Mi puesto natural es central para ambos perfiles pero si el técnico me necesita de lateral lo hago, me inicié en el fútbol jugando en ese puesto y para cualquier jugador ser polifuncional es importante”, apuntó.

Hansell lo desea todo con Alianza pero es honesto, de reojo mira a la selección. “Debuté en la selección en una gira por Europa con Pablo de técnico, así empezó todo...”, sentenció.

EL DATO

Riojas prometió a los hinchas mucho trabajo y sacrificio para lograr el título.