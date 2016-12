La bella modelo, Ivana Yturbe sigue dando que hablar en sus redes sociales por el acercamiento con futbolistas, hace unos meses estuvo junto a Neymar y ahora lo hizo con Diego Zurek que milita en San Martín.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Abreu y D’Alessandro pasan la vergüenza de su vida al intentar imitar penal de Messi y Suárez | VIDEO

El ex chica 'reality' aún no oficializa ninguna pareja, pero si tiene muchos pretendientes que sueñan con ingresar en la lista. La modelo este año ganó un concurso de belleza en Ecuador publicó un video en Instagram en el que se luce con Diego Zurek, un jugador de la categoría 96 de San Martín.



Asimismo llamó la atención la forma como presentó la imagen. "@diegozurek feliz como un bebe viendo las cosas de navidad! #fun #latepost", ante esto muchos comenzaron a especular una relación sentimental.

NO TE LO PIERDAS: Alexis Sánchez y el papelón del año: ¡pensó que Gündogan era un juvenil! | VIDEO

Por último también sufrió las críticas de sus detractores. "Mario no te valora pues, ya deja de querer llamar la atención con chicos con pareja al menos hazlo con uno soltero y valórate” y “Ese chico tiene no enamorada, no noviecita, tiene SEÑORA, respeta eso” fueron otros de los comentarios en su contra.

EL DATO

Diego Zurek también fue convocado a la selección peruana sub 20 en el 2015.