Con una excelente noticia arranca el 2017 los equipos de Alianza Lima y Universitario de Deportes que son dirigidos por administraciones temporales. El presidente de la República, Pedro Pablo Kusczynski reveló que las deudas de los clubes con la SUNAT tendrán una reducción en un 50 % tras un Decreto Legislativo (1257) emitido por el gobierno.

El presidente de la República, Pedro Pablo Kusczynski, declaró en Radio Ovación sobre la selección peruana y de la deuda que mantienen los clubes con el estado declarándolas 'impagables'. "Hemos dado facilidades para que Indecopi pueda limpiar la deuda, que se debe reducir porque como está ahora es impagable. La deuda se reducirá en más del 50%. Con eso se pueden empezar a reestructurar los clubes para que empiecen gestiones transparentes y se sepa a donde va el dinero", sostuvo PPK.

Asimismo, Pedro Pablo Kusczynski se refirió a la gestión de Ricardo Gareca en la Selección Peruana. "Las veces que estuve con la Selección en los ùltimos meses, me ha dado una buena impresión el entrenador Gareca. Creo que ha llegado una mejora sustancial. Si cambiamos de entrenadores y organizadores no vamos a progresar. Si queremos alcanzar los mundiales, tenemos que ser disciplinados. Con las criolladas no vamos a salir adelante", manifestó.

Finalmente, el presidente aseguró que los Juegos Panamericanos (2019) se realizarán si o si. "Vamos adelante con los Panamericanos. Ya tenemos un jefe del proyecto como Carlos Neuhaus. Tenemos que terminar de adecuar los establecimientos deportivos como la Videna y otros. El diseño de la Villa Panamericana ya está en marcha, los ingeniero ya han hecho la prueba de suelo", culminó.

EL DATO

Los clubes que viven siendo adminitrados son Alianza Lima, Universitario de Depotes, Cienciano, Sport Boys y Melgar FBC.