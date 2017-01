EXCLUSIVO: Aldo Corzo confesó que apunta al título con Universitario

Denis Prince Delgadillo.-

Su buen presente no es fruto de ninguna suerte, aunque tenga su “Muela”. Aldo Corzo, uno de los mejores del año pasado, buscará consolidar su “momento” en este 2017 con un título de Universitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Universitario: César Vento reveló que llegada de Arquímedes Figuera es un "proyecto conjunto con La Guaira" |AUDIO

¿Cómo tomas estos días ya como jugador crema?

Mis amigos, mi familia y yo estamos contento de estar en la “U”, en un grande y con mucha historia. La idea es ponerme a punto para hacer las cosas bien.

Y disfrutando los últimos días de vacaciones...

Hay que disfrutar los pocos días, no queda nada, el 4 (de enero) estamos citados a Campo Mar. Uno busca relajarse para cuando arranque la pretemporada solo pensar en la ‘“U”.

Con la Copa ya cerca, ¿tendrán el tiempo suficiente para prepararse?

No es tan poco tiempo, pero sí es un poquito menos de lo normal. Con casi un mes vamos a llegar al límite, pero vamos a llegar. Somos profesionales y hay que adaptarse.

Y en lo personal, la meta es refrendar lo realizado el 2016: mejor lateral derecho. ¿Es lo principal?

Estoy muy contento por lo hecho y eso se refleja en la nominación. Son cosas que nos ponen contento, para eso uno trabaja, para estar en la selección, para ser el mejor en su puesto.

NO TE LO PIERDAS: Sporting Cristal: Conoce al plantel completo hasta el momento de los 'celestes' para la próxima temporada

¿Y así poder dar el salto al exterior?

Uno de mis grandes sueños es irme al extranjero. Estoy en una edad (27) límite y espero hacerlo pronto. Sería muy importante para mí.

Tu pasado aliancista generará dimes y diretes, más aún del hincha rival, ¿lo has pensado?

No, yo pienso en el presente. No en el futuro, ni en lo que pasó. Estoy feliz de haber llegado a la “U”.

¿Si haces un gol en un clásico lo celebras o no?

Cuando llegue el momento se verá, ahora veo mi presente, que es lindo en la “U”.

¿Tu deseo para este año?

Ser campeón. A donde voy apunto a serlo. Ojalé el 2017 Dios me dé un título con la “U”.

¿Un mensaje al hincha crema?

No negocio el sacrificio ni el compromiso. Eso está de cajón y el hincha lo sabe.