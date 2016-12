Alianza Lima: Irven Ávila confirmó oferta del cuadro 'blanquiazul'

Ex LDU de Quito tiene contrato con Sporting Cristal hasta el 2018 y hasta ahora los 'celestes' no se pronunciaron si quieren contar con él. "hasta el momento en Cristal no me aseguran cómo resolverán mi situación", dijo el 'Cholito'.

Matute puede ser el destino final del atacante nacional Irven Ávila quien reconoció la oferta que le hizo Alianza Lima para jugar el Descentralizado y la Copa Sudamericana. El popular 'Cholito' reconoció que Sporting Cristal no se ha pronunciado sobre su situación (tiene contrato hasta el 2018).

Irven Ávila regresó de Ecuador donde no tuvo mucha continuidad en LDU. "hasta el momento en Cristal no me aseguran cómo resolverán mi situación contractual. Yo tengo contrato con ellos hasta el 2018 pero les hice saber que, si no me van a tomar en cuenta, yo podría buscar otras opciones para jugar", sostuvo Ávila.

Sobre la oferta de Alianza Lima, Irven Ávila dijo. "es cierto que Alianza Lima y otros equipos se han interesado en mi persona, sin embargo primero tengo que solucionar mi tema contractual con Cristal. Yo quiero jugar sea en el equipo que sea". argumentó.

Como se sabe, Sporting Cristal prestó a Irven Ávila al LDU hasta junio del 2017, sin embargo, la falta de pagos hizo que el jugador rescinda su contrato con los ecuatorianos.

Sporting Cristal, dueño del pase de Irven Ávila, al parecer no tiene presupuesto su regreso a la Florida y estaría viendo la manera de cederlo a préstamo o resolver su contrato previo el pago que debe LDU que sería cerca a los 200 mil dólares.

EL DATO

Después de fiesta de fin de año, Irven Ávila y los directivos de Sporting Cristal sostendrían una reunión para ver el futuro del popular 'Cholito'.