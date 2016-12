Reimond Manco podría jugar en la selección venezolana, ya que no disputó ningún partido oficial con la selección peruana .

Zamora dio el batacazo en el mercado de pases al fichar a Reimond Manco para la temporada 2017. Sin embargo, existe una historia detrás de este fichaje debido a que el exvolante de Alianza Lima posee la nacionalidad venezolana y aún puede colocarse la camiseta de la selección de dicho país.

Y es que el jugador de 26 años vivió en Venezuela gran parte de su infancia e incluso jugó en la 'Vinotinto' Sub-17. Además, el popular 'Rei' no disputó ningún partido oficial con la selección peruana y este traspaso a 'La Furia Llanera' podría abrirle las puertas nuevamente a disputar las Eliminatorias Rusia 2018 con otros colores.

"Yo quiero jugar por Perú. No pasa por mi cabeza en estos momentos jugar por la selección de Venezuela, pero en el tiempo muchas cosas pueden pasar. Yo me voy tratando de ir a hacer las cosas bien allá para poder llegar a la selección peruana, que es a la que siempre he querido llegar", recalcó Manco a Radio Capital.

"Obviamente tendré doble nacionalidad, pero yo voy representando al Perú", agregó el polivalente mediocampista. Del mismo modo, Reimond Manco reveló que su pasado venezolano facilitó su pase a Zamora; por lo que se llegó rápido a un acuerdo con la entidad 'Blanquiazul'.

Cabe mencionar que el mejor jugador del Campeonato Sudamericano Sub-17 del 2007 debutó en la 'Bicolor' en febrero del 2008 en un partido amistoso contra Bolivia en La Paz. Pese a que jugó cinco partidos más, nunca jugó oficialmente con las casaquilla nacional en las Eliminatorias.

EL DATO

Reimond Manco disputó el Mundial Sub-17 con la selección peruana en el 2007.