Paul Gascoigne fue uno de los mejores jugadores que dio Inglaterra en la década de los '90. Sin embargo, fueras de las canchas era otra persona y siempre fue conocido por su mala conducta y su adicción al alcohol; pese a eso, logró sobresalir en la Premier League. El martes pasado el exfutbolista fue hospitalizado tras protagonizar una escandalosa pelea.

Y es que el famoso mediocampista de la selección de Inglaterra estaba bajo los efectos del alcohol y tuvo un fuerte altercado con una persona en un hotel de Londres. Según algunos testigos, el popular Gazza ofendió con insultos racistas a uno de los clientes y tras la riña tuvo que ser atendido por los médicos.

Una de las personas que se encontraba cerca de la zona sostuvo que Gascoigne parecía "muy ebrio" a la hora que se produjo el incidente. El portavoz del exvolante del Newcastle, Terry Baker, aseguró a Daily Mirror que su representante llegó al nosocomio con múltiples heridas en la cabeza.

No obstante, Baker agregó que Paul Gascoigne no ha sido arrestado y que no tendrá problemas en irse a su casa cuando sea dado de alta, el cual se de hoy miércoles mismo. Cabe mencionar que no es la primera vez que el excrack se ve envuelto en un alboroto de este tipo.

This may be 1 of the weirdest tweets I've sent:I'm in Ace Hotel trying to read but can't because Paul Gascoigne is behind me causing trouble — Alvin Carpio (@AlvinCarpio) 27 de diciembre de 2016

It gets crazier: Gazza has just been kicked down the stairs by a guy whose friend got slapped by him. He really isn't in a good place. — Alvin Carpio (@AlvinCarpio) 27 de diciembre de 2016

It's a sad state: He's been spitting, making racist remarks & groping women, all while throwing around £ notes & stating his dad has cancer. — Alvin Carpio (@AlvinCarpio) 27 de diciembre de 2016

EL DATO

Paul Gascoigne disputó el Mundial de Italia 1990 y Francia 1998 con la selección inglesa.