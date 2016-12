Tras salir campeón con Sporting Cristal en dos oportunidades, el arquero peruano Diego Penny salió del club rimense, debido a que la dirigencia no le renovó el contrato, sin embargo, ello no quiso decir que la ofertas por él no llegasen y todo hace indicar que su futuro ya está definido y al sur del país. El golero sería flamante refuerzo de Melgar de Arequipa, subcampeón nacional y que jugará en el 2017 la Copa Libertadores.

Resulta que el periodista Pierre Manrique remeció Twitter con la información de que Diego Penny ya tiene todo listo para enrolarse en el primer equipo de Melgar de Arequipa y no faltó quien pusiera en duda lo expuesto por ser este miércoles 28 de diciembre el 'Día de los Inocentes', sin embargo, destacó que no es así.

Diego Penny, por su lado, aún no se manifiesta sobre este cambio de camiseta, debido a que se encuentra con su familia disfrutando de sus vacaciones.

Recodermos que Sporting Cristal anunció hace unos días que Diego Penny no iba más en el club cervecero y le agredeció por los servicios durante los últimos cuatro años, pero ya tenían en mente a otro portero para la siguiente temporada, Mauricio Viana.