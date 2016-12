¡Y como lo hacen, cuál es el negocio! es la letra de una canción de salsa que utilizó Germán Leguía para dedicarle a la actual administración temporal de Universitario de Deportes, encabezada por Carlos Moreno como presidente y Cesar Vento como gerente deportivo, sobre los grandes fichajes que han hecho para la temporada 2017.

Según Germán Leguía, la administración crema no está cuidando la caja del club y se están alocando en contratar cualquier refuerzo, pero solo pensando en la Copa Libertadores, más no en torneo local. "Dejamos ir a Ruidíaz y al 'Orejas, justamente por cada... Hay una canción que dice Y Cómo lo Hacen, estarán pensando en la Copa Libertadores, pero debes pensar en todo el año", disparó 'Cocoliche' Leguía sobre los refuerzos cremas.

Germán Leaguía no cree que de la noche a la mañana haya aparecido plata en Universitario, el ex gerente crema, llamó a gastar moderadamente para no afectar la caja de Universitario, pues de lo contrario la deuda podría incrementarse considerablemente.

Finalmente, Germán Leaguía destacó que durante su época en la gerencia de Universitario, fue la 'U' la que llevó más hinchas a los estadio, siendo el más taquillero a lo largo del Descentralizado 2016 a pesar que no se jugó un clásico.

DATO:

Universitario se ha reforzado para esta temporada con Werner Schuler, Alberto Rodríguez, Luis Tejada, Juan Diego Gutiérrez, Jersson Vásquez, Aldo Corzo.