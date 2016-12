Universitario confirmó ayer la llegada de Luis Tejada como flamante contratación, pero no a todos les cayó bien que el panameño juego la próxima temporada como a Adrián Ugarriza que por un crecimiento profesional busca encotrar otros rumbos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rocío Miranda: Voleibolista presentó imagen evidenciando que no llevaba ropa interior |FOTOS

El delantero 'crema' tuvo una destacada actuación en la temporada ingresando en las segundos tiempos y anotando goles importantes. La poca continuidad que podría tener con Luis Tejada y Hernán Rengifo lo haría pensar en buscar otras oportunidades.

NO TE LO PIERDAS: Neymar jugó partido benéfico e hizo gran jugada de 7 toques que terminó en un golazo |VIDEO

El popular 'yuca' analizó su momento y pidió ser prestado. "Teniendo en cuenta la contratación de Luis Tejada, he pensado en la posibilidad de irme a préstamo; es algo que lo veré con mi agente. También, le preguntaré al profesor Chale que ha pensado en cuanto a mí para esta temporada".

Asimismo explicó que si no se encuentra en los planes hablará para jugar en otro equipo. "No tendría ningún inconveniente en irme prestado a otro equipo, porque lo tengo que hacer es buscar continuidad. Jugaré cuando me toque jugar en la 'U' y, si ahorita no estoy en los planes, buscaré un equipo", declaró a Radio Ovación.

EL DATO

Adrián Ugarriza se formó en San Martín y llegó este año a Universitario.