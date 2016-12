El flamante refuerzo de Alianza Lima , Gonzalo Godoy , conversó a solas con Líbero y no esquivó ningún tema. El “Kaiser” jura que sacará campeón a los íntimos.

Por José Varela

La voz de Oriana (2) se oyó clarito por el auricular, pero Gonzalo Godoy nos dijo que Ian (7) es su hijo mayor y Yoselin el amor de su vida. Fue muy feliz en Noche buena y el nuevo año lo recibirá cerca al mar, su habitat ideal desde donde empezará a imaginar su historia en Perú.

“Los hijos te hacen hacer cada cosa, je. Esta Navidad me salió barata, para Ian hubo pelota y play station, para mi nena una pintura y una muñeca. Todos somos felices en la playa, armando castillos de arena y bebiendo mates al ataredecer”. Godoy es vitalidad pura y sin la necesidad de oír a El Gucci y su banda. Lleva los timbales en la sangre.

¿Y en la cancha cómo eres?

En la cancha con el estadio lleno y jugando en la intensidad de un clásico, me transformo, la adrenalina es otra y mejor aún si lo ganas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rocío Miranda: Voleibolista presentó imagen evidenciando que no llevaba ropa interior |FOTOS

¿Te peleaste en un clásico?

El clásico uruguayo es fuerte pero nunca viví peleas, yo le digo no a la violencia pero uno nunca sabe cómo reaccionar con la pulsación a mil, igual, nosotros somos ejemplo.

¿Qué piensas del hincha de Alianza?

Me mostraron videos y miré que Comando, su barra oficial, es impresionante. La comparo con Nacional, je. En el Parque Central, esos tres colores, ufff, de solo mirar se te eriza la piel.

Walter Ibáñez fue el último back e hizo muchos goles. Como que te dejó la valla alta

Walter (Ibáñez) fue goleador histórico y dejó bien parado a los uruguayos. Si me equivoco tanto como él en hacer goles, perfecto, je. Obvio que me puso la valla alta y es lindo que se sume un desafío más. La idea será cerrar al fondo y si hay goles, en buena hora.

¿Cómo te fue en Turquía?

Waw. Difícil. Otro idioma, religión y costumbres. Hay una anécdota. En un espacio social del club (Yeni Malatyaspor) me saludé con los colegas y sus señoras con un beso y la gente me miró feo, me querían matar. Pasa que a la mujer se le saluda con la mano.

NO TE LO PIERDAS: Luis Advíncula sería nuevo jugador del Tigres de México

¿Desde cuándo conoces a Pablo Bengoechea?

Lo conocí en Lima cuando jugué la Noche Blanquiazul con Cerro. El destino.

¿Enfrentaste a Luis Aguiar?

Lo sufrí en los clásicos, es un jugador que en los momentos clave aparece, será un gran aporte.

EL DATO

Godoy realizó su carrera en formativas y debut en primera división en el Club Atlético Cerro.