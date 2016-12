Todo está listo para que desde mañana se realicen las pruebas gratuitas de nuevos talentos que realizará la Academia Deportiva Cantolao, club que recientemente logró su ascenso a la Profesional tras ganar el campeonato de Segunda.

El club de La Punta, que tiene el privilegio de tener reconocimiento internacional, invita a los niños y jóvenes nacidos entre 1998 y 2006 a tomar parte de la selección gratuita a desarrollarse este miércoles 28 y jueves 29 para integrar los equipos que tomarán parte en la Copa Federación 2017, el más importante torneo de menores de nuestro fútbol.

Para este año, Cantolao ha asegurado la participación de tres equipos en la Copa Federación: Cantolao en la Copa Oro, además de Delfines y Tiburones en la Copa de Plata. Los seleccionados se sumarán a estas escuadras que también competirán a nivel internacional en América y Europa (España, Italia, Dinamarca, Noruega y Suecia).

Los jóvenes de las categorías que van de la 1998 a la 2003 podrán dirigirse al Campo La 9, en la Av. Venezuela, San Miguel, al lado del colegio Liceo Naval, en los siguientes horarios: 9.00 a.m. (1998-1999), 10.30 a.m. (2000-2001) y 11.30 a.m. (2002-2003).

De otro lado, en el campo del colegio José Olaya de La Perla, a la espalda de la comisaria de ese distrito, se efectuarán las pruebas para las categorías 2004 (9.00 a.m.), 2005 (10.30 a.m.) y 2006 (11.30 a.m.).

Los interesados deberán presentarse con DNI (copia y original). Además, deberán llevar consigo indumentaria deportiva y agua para hidratarse. Mayor información pueden se puede recabar en los teléfonos 994252295, 981471490, 998280106 y 946394037.

EL DATO

Cantolao es la cantera más importante del fútbol peruano.