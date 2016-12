El año se va y Deportivo Municipal deja en el corazón de sus hinchas la felicidad de un impecable trabajo que fue coronado con el regreso al ámbito internacional. Participar en la fase previa 1 de la Copa Libertadores es colocarse en la vitrina, como en sus años maravillosos.

¿Cuál es el balance de la campaña 2016 de “Muni”?

El balance fue positivo porque se cumplió el primer objetivo que era quedar entre los cuatro primeros. Después nos ilusionamos y fuimos por más. Logramos clasificar a un torneo internacional tan importante como la Copa Libertadores después de tantos años.

¿El punto máximo fue sentirse capaces de alcanzar el título nacional?

Sí, porque fuimos un equipo que mostró regularidad durante todo el año y demostramos ser capaces de llegar a una final pero al último no se logró. Sin embargo nos fuimos tranquilos porque hicimos una gran campaña.

¿Calificarlos como un “equipo de obreros” es desconocer a sus individualidades?

Bueno, en Municipal no hubo figuras; prevaleció el juego en conjunto y un gran compañerismo con un solo objetivo: pelear hasta el último todos los partidos.

¿El arbitraje influyó para que “Muni” se quede sin algo más?

Sí, en algún momento hubo errores de arbitraje que nos perjudicaban y favorecían a otros equipos, pero sabíamos también que mientras hiciéramos bien nuestro trabajo no habría nada que nos saque de los primeros lugares.

¿Hay plantel para realizar una gran campaña en la Libertadores?

Seguramente la dirigencia hace todo lo posible para armar el plantel que pueda afrontar de la mejor manera un torneo tan competitivo como Copa la Libertadores.

¿Qué sensación te dejó el no poder llegar a la final?

No sé si es una espina, pero sí tengo el sinsabor de habernos quedado tan cerca y a muy poco de conseguir algo que nos iba dejar en la historia del club. El fútbol da revanchas y donde me toque jugar la buscaré.

¿Qué jugador admiras en tu puesto a nivel internacional?

Siempre admiré a Juan Riquelme, trataba de seguirlo cada partido, lástima que se retiró. Actualmente me gusta mucho el juego de Toni Kroos.