Irven Ávila contó las razones por las cuales no quiere volver al LDU

Irven Ávila no tuvo un buen año en su primera experiencia en el extranjero con camiseta de LDU de Ecuador. El delantero no tuvo las oportunidades necesarias para gravitar con su fútbol y señaló que desea volver al Perú.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Universitario: ¿Qué es de la vida de Germán Alemanno? Ni te imaginas cuál es su nuevo club

Irven Ávila , que apenas anotó un gol en 13 partidos, explicó su etapa en LDU de Quito y desmintió una mala relación con su DT Alex Aguinaga, pero si una molestia con su contrato. "Estoy tratando de resolver mi futuro, tengo contrato aún allá por seis meses más, pero por un tema económico no me gustaría volver allá, hablé con Cristal, con la Agremiación y la idea mía es no volver hasta que me paguen lo que me deben".

NO TE LO PIERDAS: Juan Diego Gutiérrez es nuevo refuerzo de la "U" para el 2017

Consultado por su continuidad en LDU de Quito, Irven Ávila reveló que un directivo le dejó caer que no contarían con sus servicios para 2017. "No me gustaría volver, quisiera ir a otro lado. Si por mí fuera, yo ya estaría en Cristal, conversé con los dirigentes, si me dicen que me quede, yo no tendría problemas".

El 'cholito' resolverá todo su tema de contrato la próxima semana con la esperanza de desligarse de LDU ya que si continua sin continuidad le podría restar posibilidades de jugar en la selección peruana.

EL DATO

LDU de Quito le adeuda cuatro meses de sueldo a Irven Ávila.