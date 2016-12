Dirigentes de Cienciano acusaron que dieron lo mejor a Óscar Ibáñez para conseguir el ascenso, pero no consiguió los puntos fuera de casa.

La salida de Óscar Ibáñez de Cienciano sigue levantando polémica. Marco Matheus, administrador del club imperial respondió a las acusaciones que el ex entrenador del “Papá” lanzó ayer contra los directivos a quienes señaló por algunos aspectos que impidieron lograr el ascenso a la profesional.

“ A Oscar Ibáñez se le dio todo. Nos comportamos como un club muy profesional y a pesar que teníamos urgencias económicas el equipo viajó en avión a todos los lados donde jugaba. Sin embargo, con Ibáñez no ganamos los puntos de visita que necesitábamos”, dijo el administrador.

“ Todos los clubes de Segunda viajan en buses cuando juegan de visita y la mayoría consiguió triunfos importantes. Cienciano solo ganó en Espinar y Andahuaylas. Este último fue un partido polémico donde llegamos en chárter. Tuvimos un déficit tremendo de puntos logrados fuera de casa y el partido que debíamos ganar ante Cantolao en Cusco, para asegurar el campeonato, no lo perdimos. De qué sirve sumar triunfos de local si afuera nunca fuimos protagonistas”, indicó Matheus.

“ Las cosas claras. Ibáñez siempre desconoció la realidad del club. A pesar de eso, Cienciano se acomodó a sus exigencias. El plantel viajó en avión, se alojó en buenos hoteles, tuvo una logística increíble. Es cierto le debemos un mes, pero estamos dentro del plazo para cancelarle”, apunto Matheus quien dejó entrever que Ibáñez amagó con renunciar siete veces por diversos motivos.

Los números que muestra Cienciano

En el “Papá” tienen una estadística de lo que aportó Oscar Ibáñez en su paso como entrenador. Asumió la dirección técnica en la cuarta fecha, hasta ese entonces Cienciano, había jugado 4 partidos, de los cuales empató 2 y perdió 2, encontrándose en el puesto 14. El ex golero dirigió 25 partidos, gano 14, empató 5 y perdió 6. De 75 puntos posibles logró el 62.6% por ciento.

Como local, Ibáñez dirigió 13 partidos, ganando 12 de ellos y perdiendo sólo uno, ante Academia Cantolao. Sin embargo, este era el partido más importante y el que le costó el regreso a la profesional. Como visitante disputo 12 encuentros, de los cuales ganó 2, empato 5 y perdió los 5 restantes, es decir logró un 30.5% de efectividad. Anotó 11 goles y recibió 14 en contra.

Camarín explosivo