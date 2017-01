LDU de Quito asegura que no le debe nada al jugador Irven Ávila

Aclara la situación. El presidente Comisión de Fútbol de LDU de Quito, Esteban Paz negó que el club le deba al delantero peruano Irven Ávila quien llegó a préstamo de Sporting Cristal a mediados del 2016.

Como se sabe, Irven Ávila dijo tras llegar a Perú ante de las fiestas de fin de año. "Estoy tratando de resolver mi futuro, tengo contrato aún allá por seis meses más, pero por un tema económico no me gustaría volver allá, hablé con Cristal, con la Agremiación y la idea mía es no volver hasta que me paguen lo que me deben", dijo el exdelentero de Sporting Cristal.

Ante ello, Esteban Paz, presidente Comisión de Fútbol de LDU de Quito aclaró. "Irven Ávila está al día en sus sueldos, faltan dos primas que ya tiene depositadas. El problema es que él es el único de los 33 jugadores que no quiere aceptar una multa del mes de noviembre porque su autocrítica no está", dijo.

Luego agregó. "Ahora el problema es que sale en Perú diciendo que le deben todo, cosa que es absolutamente mentira, no vamos a tolerar. Hemos hablado con los dirigentes de Sporting Cristal, con quienes tenemos una excelente relación, y le hemos hecho ver esto porque ahí están los roles de pago. No puede ser que pasemos los roles de pago a la Federación todos los meses, excepto el Irven Ávila", afirmó.

Finalmente, el directivo del LDU aseguró. "Con la dificultad y la tremenda disyuntiva que no tenemos todavía asegurado la salida de Arias ni de Irven Ávila, son dos jugadores que el técnico pidió reemplazar. El problema de Irven es que él prefiere cobrar a pesar de no jugar", dijo en Radio La Deportiva de Ecuador.

EL DATO

Irven Ávila inició su carrera el 2007 en Universitario de Deportes. Luego pasó al Sport Huancayo (2009/11). En Sporting Cristal estuvo desde el 2012 hasta el 2016.