Ronaldo le respondió de una forma brutal a Toni Kroos

Toni Kroos recordó el 7-1 del último mundial pero no hizo ninguna gracia a los brasileños, Ronaldo salió a responderle de una manera épica.

La tarde de ayer, Toni Kroos incendió las redes sociales. El mediocampista del Real Madrid mandó saludos a todos sus seguidores haciendo apología de la humillante goleada que le hizo Alemania Brasil (7-1), algo que no cayó nada bien a los brasileños.

Sin embargo, el 'Gordo' Ronaldo no dudó en responderle al alemán. El 'Fenómeno' también te recordó a Toni Kroos aquella final del Mundial de Korea Japon 2002 donde Brasil se quedó con el oro sobre Alemania gracias al doblete de Ronaldo.

Los brasileños festejan con el 'turn down for what' la respuesta de Ronaldo a Toni Kroos. Y es que el brasileño es el más querido por la afición del fútbol. El exedlantero brasileño es considerado como el mejor goleador de todos los tiempos.

Tras lo hecho por Ronaldo, ¿habrá respuesta alguna de Toni Kroos?. En fin, los hinchas jamás podrán olvidar ambos resultados, el primero porque Alemania humilló a los brasileños con un épico 7-1, y lo de Ronaldo porque la 'Canarinha' se consagró pentacampeón en Corea Japón 2002.