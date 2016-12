La WWE nunca se detiene y al igual que la Premier League los enfrentamientos se dan durante todo el año. Sin embargo, debido a las fiestas navideñas las luchadoras de la división femenina realizaron una candente sesión de fotos de cara a esta celebración.

Y es que las recordadas Divas se pusieron sus mejores vestidos para alegrar a sus seguidores en esta Navidad. Así las luchadoras de de SmackDown Live: Becky Lynch, Alexa Bliss, Carmella, Natalya, Naomi, Maryse e incluso Renee Young compartieron sus más atrevidas fotos.

Previo al Monday Night Raw y al regreso de John Cena a la marca azul, las peleadoras no dudaron en posar para las cámaras de la WWE en un escenario rodeado de árboles decorados. Pese al tremendo frío debido al invierno, ellas igual hicieron una infartante galería.

Cabe mencionar que Raw y SmackDown tendrás sus últimos episodios del 2016 este lunes y martes de la última semana de diciembre, en vísperas al Año Nuevo. De igual manera, se debe resaltar que uno de los eventos más esperados está a la vuelta de la esquina, el Royal Rumble, el cual será el próximo 15 de enero.

The beautiful @WWE Superstars are the DEFINITION of "Winter Wonderland!" pic.twitter.com/1fT5BROX9I