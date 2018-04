Nolberto Solano dijo que la selección peruana no es como Argentina

Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana, envió un mensaje a Argentina que encendió la polémica a menos de cincuenta días para que inicie la Copa del Mundo en Rusia 2018. Aseguró que, a diferencia de la 'albiceleste', Perú ya tiene su lista definida.

"Nosotros no somos como la selección de Argentina, que no sabe qué jugadores irán o no, lo nuestro ya se conoce. Gareca ya tiene casi todo definido para lo que quiere llevar a Rusia", dijo 'Ñol' en una entrevista para el diario argentino 'Olé'.

TE PUEDE INTERESAR: Juan Pablo Sorín en exclusiva para Líbero "Perú puede ser una grata sorpresa en el Mundial"

No es una novedad que Ricardo Gareca ya tiene casi definida su lista de veintitrés jugadores que irán a jugar a Rusia. Perú jugará un Mundial luego de 36 años y quiere llevar lo mejor que tiene para competir y no solo ir a participar.

NO TE LO PIERDAS: Mohamed Salah sería el próximo gran fichaje de Real Madrid por esta cantidad de dinero

Recordemos que el partido en el que debutarán los pupilos del 'Tigre' Gareca será ante el seleccionado danés -con Christian Eriksen a la cabeza- el 16 de junio en la ciudad de Ekaterimburgo. Las otras dos selecciones que conforman el Grupo C son Francia y Australia.