Neymar y el famoso reto con un auto que se volvió en viral en las redes sociales [VIDEO]

Neymar Jr’s Five, el torneo de fulbito más grande del mundo y que cuenta con la participación de 62 países y más de 100 mil jugadores en 30 mil equipos, se inició en Perú con las primeras fechas en Arequipa, Piura y Trujillo.

El brasileño viene anunciando a lo grande el evento y no dudó en juntarse con los participantes en conocer quien es más fino con el balón al momento de embocar. Neymar falló la primera, pero luego jugó su revancha y ganó.

Cabe señalar que este sábado 28 y domingo 29 de abril continúan las clasificatorias con las primeras jornadas en Lima. Serán 32 los equipos en cada día que se enfrentarán por ser el mejor y lograr así su pase a la final nacional del 12 de mayo. El torneo se lleva a cabo desde las 7.30am en las canchas “Depor 3” de Chorrillos (Av. Prolongación Paseo de la República S/N – al lado de Plaza Lima Sur).



En el 2016 Titanes de Piura fueron los campeones peruanos y en 2017, Sport Trujillo de la ciudad norteña fueron los mejores. ¿Este año el título irá nuevamente a Trujillo?.

¿En qué consiste Neymar Jr’s Five?

Neymar Jr's Five es un torneo rápido, divertido y técnico, perfecto para jugar con tus mejores amigos. La dinámica es simple: los equipos serán de cinco jugadores entre los 16 a 25 años sin distinción de sexo (dos de los jugadores podrán superar los 25 años). El objetivo será marcar la mayor cantidad de goles en el menor tiempo posible. Pero el que reciba un gol, tendrá que sacar a uno de sus jugadores de la cancha. El partido continúa hasta que uno de los equipos pierda a sus cinco integrantes o pasen los diez minutos que como máximo dura cada encuentro.



EL DATO

En Perú se jugarán 7 eliminatorias en Lima, Arequipa, Trujillo y Piura. Los mejores de cada fecha clasificarán a la final nacional del 12 de mayo, en donde saldrá el campeón peruano que irá a Brasil con todos los gastos pagados para la final mundial el 21 de julio.