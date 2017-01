El último pasajero. Universitario de Deportes confirmó ayer que John Galliquio renovó contrato por todo el 2017. El zaguero prometió “matarse” en la cancha y está feliz porque a fin de año podrá retirarse a lo grande defendiendo a los cremas.

“Yo no tengo 20 años, estoy por cumplir 38 y me siento bien. Ustedes ven, por fuera y por dentro. Tengo experiencia, jerarquía, todo. Porque entreno a diario, me mato y lo demuestro”, indicó el back.

Luego, añadió: “No es que yo hable nada más y en la cancha sea una vergüenza. Mientras yo me sienta bien, la edad es lo de menos. Y como siempre he dicho, quiero retirarme en la ‘U’ y es algo que creo se dará”, contó.

Luego, “Tyson” opinó sobre los refuerzos que han llegado a la “U”. “Todos son grandes jugadores y van a sumar. Yo apunto a “matarme” en la cancha, como siempre. Quiero ser titular. Conozco la banda derecha, la izquierda, el medio. Puedo jugar dónde sea”, finalizó.

EL DATO

El próximo 12 de enero John Galliquio cumplirá 38 años y en gran estado físico.