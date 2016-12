Irven Ávila no tiene equipo, pero sí una razón para estar feliz: ayer se casó en Huánuco. Está con contrato en Cristal, pero iría a Huancayo.

Mientras define en qué equipo jugará el próximo año, Irven Ávila contrajo matrimonio nupcias en su natal en Huánuco con Janeth Campos Fernández, la madre de sus hijos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jean Deza: "Quiero tener mi revancha con Alianza Lima" | VIDEO

La ceremonia fue en la Iglesia Patrocinio de la ciudad de Huánuco, que estuvo animada por costumbre de dicha ciudad, como la danza de los negritos, baile ancestral que el delantero practica cada vez que visita su tierra natal. Al atacante se le vio feliz, a pesar que aún su futuro es incierto.

Tras dejar el LDU de Quito, Ávila, el delantero todavía no encuentra equipo. Regresar Cristal sería su primera opción, aunque “Chemo” Del Solar no lo tendría en sus planes y Sport Huancayo lo tienta. De Alianza Lima también hubo interés pero no prosperó.

NO TE LO PIERDAS: Paolo Hurtado fue la figura de Vitória Guimaraes al marcar golazo de tijera |VIDEO

Cristal prestó a Ávila por un año a LDU, pero el vínculo con el elenco ecuatoriano se rompió por mutuo acuerdo. La próxima semana, el exjotita debe reunirse con los directivos celestes; aún tiene contrato.

EL DATO

El delantero Irven Ávila confirmó que no continuará en el fútbol ecuatoriano.