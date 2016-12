Johnny Vegas, el arquero más goleador del fútbol peruano, tiene un deseo para el 2017: colgar los chimpunes con la camiseta del Sport Boys tras una amplia carrera en clubes de Primera y Segunda División.

"El 2017 será mi último año, ya es hora de colgar los guantes y ojalá sea en el Boys, equipo donde me inicié y quiero mucho. Sé que no está pasando por un buen momento en lo económico, pero no estamos para exigir tampoco", sostuvo 'Chilavegas' a Gol Perú.

Johnny Vegas aclaró que todavía no ha conversado con la dirigencia de Sport Boys, pero aseguró mantiene una buena relación con el flamante técnico Mario Viera.

"No he conversado con ellos, pero ojalá se pueda dar y lograr el ascenso. Tengo amistad con Mario Viera, me dirigió en Comercio, y tiene la capacidad para llevar al equipo a Primera", sostuvo.

EL DATO:

Johnny Vegas jugó en Sport Boys entre 1997 y 2003.