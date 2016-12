Salomón Libman confesó por qué no se dio su llegada a Alianza Lima

Salón Libman pudo regresar a Alianza Lima esta temporada, pero no llegaron a un acuerdo que no fue conómico según el arquero.

Los distintos clubes de Lima van cerrando sus últimos fichajes para el Descentralizado 2017, sin embargo, hay jugadores que aún no se deciden dónde desean jugar, ese parece ser el caso del arquero Salón Libman que no pudo concretar su vuelta a Alianza Lima.

El exarquero de la Cesar Vallejo confesó que estuvo cerca de pegar la vuelta a Alianza Lima pero finalmente no se dio porque no llegaron a un acuerdo. Según Salomón Libman, no fue un tema estrictamente económico, de lo contrario fue por políticas del club pero asegura que algún día volverá al club del cual es hinchas.

"Lo de Alianza no se pudo concretar por políticas del club. Tuve un par de conversaciones con ellos y no se llegó a un acuerdo, pero no fue por factor económico", señaló Salón Libman que aún no define sobre su futuro deportivo.

'Yuyo' Libman confirmó que tomará su decisión definitiva en los próximos días sobre el club en que jugará. El arquero sabe que la mayoría de clubes empiezan su pretemporada entre el 8 y 9 de enero pensando en lo que será el Descentralizado 2017, más la Copa Libertadores y Sudamericana los clubes que participan de dicho torneo.