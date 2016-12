Beto da Silva no para de entrenar para llegar en su mejor estado a la siguiente temporada en el PSV Eindhoven.

Beto da Silva fue una de las revelaciones de la selección peruana este año y desde su llegada al PSV Eindhoven de Holanda no ha dejado de crecer. Pese a que sufrió una lesión que lo alejó de las canchas por un tiempo, el joven delantero no para de entrenar y estas vacaciones no ha sido la excepción.

Y es que en redes sociales se hizo viral un video del exfutbolista del Sporting Cristal dentro de un gimnasio preparándose para el torneo del próximo año. Cabe mencionar que Beto juega en la filial del exclub de Jefferson Farfán, Jong PSV; por eso se ejercita en estas fiestas navideñas para llegar en su mejor forma a la pre-temporada.

"Beto da Silva no deja de trabajar a pesar de sus cortas vacaciones, entrena consciente para nuevos retos este 2017", colocó su entrenador en su cuenta de Instagram. Lucho Carrillo es conocido por entrenar a deportistas de alta competencia.

Se conoce que Beto da Silva se encuentra actualmente en Lima pasando la Navidad y Año Nuevo junto a su familia, pero como se sabe el ágil artillero no deja de prepararse para hacer su tan esperado debut en la primera división del fútbol holandés.

EL DATO

Beto da Silva tiene un gol con la selección peruana cuando anotó frente a Trinidad y Tobago.